Mercato - OM : Le vent a tourné pour William Saliba !

Publié le 26 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Bien que l’OM n’ait pas vraiment caché sa volonté de tenter sa chance auprès d’Arsenal pour conserver William Saliba dont la période de prêt est arrivée à expiration, les Gunners ont mis un terme au feuilleton.

William Saliba pourrait-il prolonger son aventure à l’OM outre l’expiration de son prêt ? Le principal intéressé a partagé sa volonté, à multiples reprises, de rester à l’OM si les différentes parties étaient d’accord. Au point où le responsable de la communication Jacques Cardoze affirmait en début de semaine que le président Pablo Longoria allait faire le nécessaire pour conserver l’international français. Néanmoins, s’imposer à Arsenal, où il n’a jamais pu disputer la moindre minute au sein de l’équipe première, serait un bel objectif pour Saliba en interne. D’ailleurs, Mikel Arteta a affirmé compter sur ses services la saison prochaine dans la journée de mardi. « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n'y a rien d’autre ».

Arsenal compte sur Saliba

À en croire les informations divulguées par L’Équipe , le comité de direction d’Arsenal aurait très clairement fait part de ses projets pour William Saliba la saison prochaine, alors que jusqu’ici, le défenseur prêté à l’OM était dans le flou. En effet, le quotidien sportif affirme que Saliba fera partie intégrante des plans de Mikel Arteta la saison prochaine et même qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2024 est d’actualité.