Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut faire une croix sur le compère de Karim Benzema !

Publié le 26 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Compère d’attaque de Karim Benzema au Real Madrid, Vinicius Jr aurait la ferme intention de prolonger son contrat au club merengue, malgré l’intérêt de longue date du PSG, afin de devenir une légende du club comme Benzema, Marcelo et Luka Modric entre autres.

Depuis plusieurs années désormais, et surtout sous l’impulsion de Leonardo, le PSG se serait régulièrement penché sur la situation de Vinicius Jr et notamment dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé qui a finalement prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Quoi qu’il en soit, il est fort à parier que le PSG fera office de potentielle destination pour Vinicius Jr lors du mercato à venir et à l’occasion des prochaines sessions des transferts. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le principal intéressé décide de quitter le Real Madrid où il pourrait prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2024, jusqu’à la fin de la décennie.

« Je veux être comme Marcelo, Benzema ou Modric »

« Je suis heureux ici et je suis sur le point de renouveler mon contrat. C'est le meilleur club du monde et je ne veux pas partir, je veux rester ici le plus longtemps possible. Je veux être comme Marcelo, Benzema ou Modric, comme ces joueurs qui sont ici depuis si longtemps et qui ont marqué l’histoire. Je suis de Madrid et je suis heureux ici » . a confié Vinicius Jr à l’occasion d’une entrevue livrée à la Cadena SER ces dernières heures. Le PSG sait à quoi s’en tenir à l’avenir pour l’international brésilien.