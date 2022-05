Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Annoncé au PSG, un cadre d’Ancelotti sème le doute sur son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 13h00 par Bernard Colas

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2025, et annoncé dans le viseur du PSG, Casemiro a laissé planer le doute concernant son avenir.

Aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos, Casemiro apparaît comme un élément indispensable dans l’entrejeu du Real Madrid, un statut qui suscite naturellement des convoitises sur le marché des transferts. Dernièrement, le nom de l’international brésilien a été évoqué du côté de la Juventus et du PSG par UOL Esporte et la Cadena SER . L’écurie parisienne souhaite en effet se renforcer au milieu de terrain et multiplie les pistes (Pogba, Tchouameni, Milinkovic-Savic). Il sera toutefois difficile de mettre la main sur Casemiro, dont le contrat court jusqu’en juin 2025, mais au cours d’un entretien avec OK Diario , le joueur de 30 ans s’est montré énigmatique au sujet de son avenir.

« Je ne pense qu’à Liverpool »

Interrogé sur les rumeurs le concernant, et la possibilité de le voir encore de nombreuses années au Real Madrid, Casemiro a refusé de se projeter. « J'ai 30 ans, j'ai une finale de Ligue des champions devant moi et je ne pense qu'à Liverpool. Je peux faire partie des joueurs qui marqueront l'histoire de ce club. Nous ne pensons qu'à samedi », a simplement indiqué le Brésilien à OK Diario . Le PSG peut encore garder espoir.