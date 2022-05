Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric lâche un tacle à Mbappé pour sa prolongation !

Publié le 25 mai 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Interrogé sur son avenir au Real Madrid, Luka Modric a affiché le souhait de poursuivre sa carrière chez les Merengue, tout en adressant un petit tacle à Kylian Mbappé.

À 36 ans, Luka Modric a montré cette saison qu’il était l’un des éléments incontournables du Real Madrid, et ce alors que son contrat arrive à expiration. Pour autant, le Croate n’est pas préoccupé à quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Interrogé sur son avenir par Marca , Luka Modric affiche le souhait de finir sa carrière chez les Merengue et se montre confiant sur le sujet, en profitant pour glisser un petit tacle à Kylian Mbappé, qui a recalé la Casa Blanca pour prolonger avec le PSG.

« Faire le coup de Mbappé ? Pas moi. Je ne le ferai pas, c'est sûr »

« Un accord ? Non, le club et moi sommes en train de discuter, mais nous avons une bonne relation… Faire le coup de Mbappé ? Pas moi. Je ne le ferai pas, c'est sûr. Mais que le club me le fasse (rires). Non, je plaisante. Nous avons beaucoup de confiance entre nous, nous nous entendons très bien et il se passera ce qui doit se passer. Mais maintenant, c'est la finale et c'est le plus important. Je ne veux pas penser à autre chose. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais terminer ma carrière au Real Madrid. Je me sens bien, mais je ne pense pas beaucoup à l'avenir, je suis concentré sur le présent, je veux profiter de ce que je fais et voir petit à petit à quel niveau je suis. Si je peux continuer à ce niveau... Parce qu'au Real Madrid, il faut être à un niveau très élevé. Si je me sens fort, j'aimerais continuer ici et j'espère que dans quelques années je pourrai terminer ma carrière ici », explique Luka Modric à Marca .