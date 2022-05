Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre avec Zidane provoqué par Campos ?

Publié le 24 mai 2022 à 22h20 par La rédaction

Un élément permet de confirmer qu’aujourd’hui la piste Zidane n’est plus une option pour le PSG. Analyse.

Ces dernières heures, RMC Sport et L’Equipe s’accordent à dire que Zinedine Zidane ne viendra pas sur le banc de touche du PSG cet été, le quotidien sportif évoquant des sources proches du dossier balayant d’un revers de main toute possibilité de signature de l’entraîneur tricolore à Paris désormais.

L'arrivée de Zinedine Zidane plombée par Luis Campos ?

Un élément permet de confirmer de manière claire que Zidane ne viendra pas à Paris. Pour incarner son nouveau projet autour de Kylian Mbappe, le PSG a recruté Luis Campos à la direction sportive, un homme dont le cœur de compétence est le recrutement et qui travaille avec des entraîneurs laissant ce secteur hors de leur champ de décision. Or il est évident que Zidane, qui est parti du Real en partie pour cette raison, n’aurait signé à Paris qu’avec la garantie d’avoir la main sur le choix des joueurs. La venue d’un profil comme celui de Luis Campos signifie donc bien que l’entraîneur français n’est probablement plus une option ouverte pour Paris.