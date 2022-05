Mercato - OM : Un transfert à 15M€ déjà décidé par Pablo Longoria ?

Foot - Mercato - OM

Alors que l’OM a besoin de renflouer les caisses cet été, des offres pour Bamba Dieng pourraient être étudiées. Cependant, le club olympien n’écoutera rien en-dessous de 15M€.

Malgré la qualification directe en Ligue des Champions obtenue, l’OM aura besoin de récupérer des fonds cet été. Dans l’effectif olympien, plusieurs joueurs ont une belle cote sur le marché des transferts mais Jorge Sampaoli voudra en retenir plusieurs. Bamba Dieng fait partie des joueurs dont l’avenir est assez flou. Même s’il a déclaré qu’il serait à l’OM la saison prochaine lors des trophées UNFP, l’international sénégalais pourrait plier bagage cet été.

A en croire les informations de La Provence , Bamba Dieng voudrait rester à l’OM. Le club compte sur lui mais sait pertinemment qu’il aura besoin de vendre. Avec la valeur marchande du vainqueur de la CAN 2022, les dirigeants marseillais savent qu’ils ont un coup à jouer avec Dieng. Cependant, aucune offre en-dessous de 15M€, voire plus, ne devrait être étudiée par l’OM. Affaire à suivre…

Le but de Bamba Dieng à Strasbourg est élu plus beau but de la saison ! #TeamOM pic.twitter.com/sxaA6GtTxb