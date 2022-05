Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG !

Publié le 26 mai 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 26 mai 2022 à 13h33

Après de longues négociations entre les deux parties, Ousmane Dembélé aurait informé le FC Barcelone qu’il ne prolongera pas son bail, lui permettant de s’engager avec le club de son choix. Et c’est au Paris Saint-Germain que le champion du monde tricolore évoluera la saison prochaine d’après la presse espagnole.

« À 95%, on le voit dehors », affirmaient ces dernières heures des sources du FC Barcelone à Mundo Deportivo . « S'il reste, ce sera une grosse surprise », assuraient d’autres membres du club culé à ARA . En Catalogne, le pessimisme est de rigueur au moment d’évoquer l’avenir d’Ousmane Dembélé, un sentiment légitime au vu de l’issue de ce feuilleton. Engagé avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, l’attaquant français est une véritable épine dans le pied pour Joan Laporta depuis le retour de ce dernier à la tête de l'entité. Les négociations traînent en longueur et les relations sont devenues très tendues entre Moussa Sissoko, agent du joueur, et la direction blaugrana, qui a placé son numéro 7 sur la liste des transferts en janvier pour récupérer une indemnité. Finalement, Ousmane Dembélé a refusé de plier bagage et s’est imposé comme un élément incontournable de Xavi durant la seconde partie de saison du FC Barcelone, tout en étant épargné par les blessures. De quoi redonner pendant un temps de l’espoir aux décideurs catalans qui s’étaient pourtant fait une raison quelques semaines auparavant, mais le départ du Français est bien inéluctable.

Dembélé quitte le FC Barcelone

Comme le craignait le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va partir librement dans les prochains jours, lui qui s’était engagé en 2017 dans le cadre d’un transfert estimé à 170M€ en remplacement de Neymar. AS affirme ce jeudi que le Français a informé le staff de Xavi qu’il n’avait pas accepté la proposition finale du FC Barcelone et qu’il comptait mettre fin à son aventure catalane le 30 juin prochain. Ousmane Dembélé a déjà préparé son départ, et un nouvel indice est tombé ces dernières heures avec la remise en location de sa maison. Le Barça n’a pas accepté la contre-offre de Moussa Sissoko et a décidé de rester ferme sur sa proposition initiale, une position conforme à celle affichée l’hiver dernier, qui avait marqué le point de rupture entre les deux camps. Malgré la volonté de Xavi de conserver son joueur phare, Ousmane Dembélé va prochainement plier bagage afin de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le PSG grand gagnant