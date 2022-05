Mercato - OM : Arsenal a tranché pour l’avenir de Saliba !

Foot - Mercato - OM

Après la grande saison réalisée par William Saliba, l’OM aimerait conserver le défenseur appartenant à Arsenal, mais le club anglais n’a plus l’intention de se passer des services de son joueur.

À l’OM, tout le monde espère conserver William Saliba après la grande saison réalisée par le défenseur, lui permettant de faire ses débuts en équipe de France, mais la tâche des Phocéens s’annonce très compliquée. Les prestations de Saliba ne sont pas passées inaperçues à Arsenal, qui envisage désormais de conserver le joueur. « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous », a récemment indiqué Mikel Arteta à RMC . Une tendance qui se confirme.

D’après le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal est catégorie pour William Saliba. Ce dernier est considéré comme un joueur important du club pour le présent et l’avenir, et son retour est attendu dès cet été en vue de la saison prochaine. Par ailleurs, Arsenal a prévu d’entamer bientôt les discussions avec le clan Saliba au sujet d’une prolongation, alors que son bail court jusqu’en juin 2024.





Arsenal plan for William Saliba has not changed: he's considered an important player for present and future, both Arteta and Edu want him as part of the team for next season. ⚪️🔴 #AFC



There will be conversation on potential new contract soon, up to Saliba too.