Mercato - Barcelone : Une menace colossale se confirme pour ce crack de Xavi !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Gavi reste dans le collimateur du Bayern Munich.

Cette saison, Gavi s’est révélé sous les couleurs du FC Barcelone, lui permettant de faire ses débuts avec la sélection espagnole. Une éclosion qui suscite des convoitises sur le marché des transferts, et cela incite naturellement Joan Laporta à passer à la vitesse supérieure pour la prolongation de son bail courant jusqu’en juin 2023. Un dossier qui traîne en longueur alors que Xavi a déjà fait savoir qu’il voulait absolument conserver le milieu de 17 ans, mais le Bayern Munich surveille attentivement la situation.

Si le Barça a jeté son dévolu sur Robert Lewandowski pour cet été, le Bayern Munich surveille également de près l'effectif du FC Barcelone et a déjà coché le nom de Gavi en plus de Frenkie de Jong. Les Bavarois misent beaucoup sur le milieu espagnol, au point que la direction serait disposée à régler les 50M€ de sa clause libératoire. Le danger est donc énorme pour le Barça…





Gavi’s camp not happy with Barça comments on new contract situation. They have been waiting for official paperworks for almost two weeks. 🔴🇪🇸 #transfers



Meetings were more than positive but Gavi’s agent is still waiting for Barça to send the contracts.