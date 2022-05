Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Xavi Simons lâche une grosse indication sur son avenir !

Publié le 26 mai 2022 à 9h45 par La rédaction

Plus proche d’un départ l’hiver dernier, Xavi Simons serait désormais bien parti pour prolonger son contrat avec le PSG comme l'a confirmé son entourage.

Après avoir officiellement prolongé le contrat de Kylian Mbappé, le PSG va pouvoir se concentrer sur le reste de l’effectif. La situation de plusieurs joueurs interroge dont celle de Xavi Simons. Libre le 30 juin prochain, l’ancien joueur du FC Barcelone est toujours en discussions avec le PSG pour prolonger son bail. Même si la situation a longtemps patiné, tout devrait bientôt se débloquer.

Optimisme pour la prolongation de Xavi Simons

Comme l’a confié l’entourage de Xavi Simons à Goal , les discussions avancent et on ne serait désormais plus très loin d’une prolongation. Alors que la tendance était à un départ en début d’année, tout se serait inversé. Avec les envies de départ d’Edouard Michut, le PSG enverrait un message fort à ses jeunes si jamais il parvenait à prolonger le contrat de Xavi Simons.