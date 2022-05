Mercato - PSG : Le Qatar touche au but pour la prolongation de Xavi Simons !

Foot - Mercato - PSG

Désireux de miser sur quelques jeunes pour la saison prochaine, le PSG cherche depuis plusieurs mois maintenant à prolonger le contrat de Xavi Simons, qui expire en juin prochain. Si aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties pour le moment, les positions seraient en train de se rapprocher et le dénouement du dossier pourrait être imminent.

Samedi dernier, le PSG a bouclé un dossier brûlant en officialisant la prolongation de Kylian Mbappé. Mais l’extension du contrat de l’international tricolore n'est pas la seule que le club de la capitale doit gérer à l’approche du mercato estival. En effet, la direction parisienne chercherait à prolonger le bail de Xavi Simons, qui expire en juin prochain. Le milieu de terrain de 19 ans entrerait parfaitement dans la nouvelle politique du PSG, qui vise à mettre les jeunes en avant la saison prochaine. Mais pour le moment, il n’y aurait toujours aucun accord entre les deux parties. Toutefois, le dénouement du dossier approcherait.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la direction du PSG travaillerait depuis plusieurs mois sur la prolongation de Xavi Simons et n’aurait toujours pas changé ses plans à ce sujet. Il n’y aurait plus qu’une dernière étape à finaliser dans les négociations avant de parvenir à un accord avec le milieu de terrain néerlandais. Le PSG serait donc en train de toucher au but dans ce dossier que Leonardo peinait à régler. Une tendance confirmée par France Bleu, qui précise que Xavi Simons a obtenu des garanties sur son temps de jeu.

Paris Saint-Germain board have been working on Xavi Simons’ contract extension for months… and the plan has not changed. ⤵️ #PSGJust waiting for the final step to complete the agreement. https://t.co/vVj6MYAnbK