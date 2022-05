Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG se déchire en interne pour le transfert de Neymar !

Publié le 25 mai 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Bien que Neymar ait fait part de son désir de continuer au PSG, certains membres de la direction du club dont le futur directeur sportif Luis Campos opteraient pour son transfert.

Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et surtout, le changement à venir du côté de la direction sportive du PSG, il se pourrait que Neymar soit sacrifié au cours de la session de transferts estivale. En effet, outre les indésirables que sont Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Layvin Kurzawa, Neymar pourrait faire partie du dégraissage d’effectif tant attendu par le comité de direction du PSG. Cependant, alors que son contrat court jusqu’en juin 2025, Neymar a fait part de sa volonté de poursuivre son aventure au PSG à Oh My Goal. « De mon côté, il est vrai que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester ».

Le PSG et Neymar plus sur la même longueur d’onde ?

À en croire les informations divulguées par Goal , le PSG ne serait en effet pas contre un transfert de Neymar cet été si la bonne offre parvenait entre les mains de la direction du Paris Saint-Germain. Certains membres du club, pas la totalité, estimeraient même que le Brésilien est sur un déclin constant depuis son arrivée en 2017 et son attitude serait au coeur des interrogations des individus en question. De son côté, Neymar aimerait poursuivre au PSG, mais l’imminent directeur sportif Luis Campos s’inquièterait des problèmes en interne dont Neymar pourrait être la cause.