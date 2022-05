Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça vend la mèche pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 26 mai 2022 à 8h45 par Bernard Colas

Dans le viseur du PSG pour succéder à Angel Di Maria, Ousmane Dembélé semble proche d’un départ du FC Barcelone. C’est en effet le sentiment qui règne en Catalogne, à quelques semaines de la fin de contrat de l’international français.

C’est désormais acté, Angel Di Maria va officiellement quitter le PSG le mois prochain après sept années de bons et loyaux services dans la capitale française, et pour sa succession, le club a déjà une idée précise. En effet, le profil d’Ousmane Dembélé est apprécié du côté du Parc des Princes, alors que le bail de l’international français avec le FC Barcelone approche de la fin. En froid durant de longs mois, les deux parties ont repris les discussions pour une prolongation, mais actuellement, aucun accord n’est à l’ordre du jour alors que Dembélé sera libre à partir du 1er juillet. Chez les Blaugrana , on perdrait espoir concernant l’issue des négociations.

Le Barça pense que Dembélé va partir

Si les discussions se poursuivent entre le FC Barcelone et l’entourage d’Ousmane Dembélé, la confiance n’est pas de mise en Catalogne. Aux yeux des dirigeants blaugrana, la prolongation de l’international français est de moins en moins probable et on estime en interne que Dembélé ne sera plus un joueur du Barça la saison prochaine à en croire les informations divulguées dans le Chiringuito . Le PSG apparaît comme le grand favori pour accueillir le champion du monde tricolore. Affaire à suivre.