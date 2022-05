Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Sochaux pense à Hamel (Lorient)

Publié le 26 mai 2022 à 8h20 par Alexis Bernard

Après avoir échoué au pied des barrages de l’accession en Ligue 1 contre Auxerre, Sochaux se remet au travail et prépare déjà l’exercice 2022-2023. Dans le secteur offensif, un renfort de poids est attendu. Et selon nos informations, la première piste mène à l’attaquant de Lorient, Pierre-Yves Hamel.

Sochaux a manqué de peu de s’offrir un duel avec l’AS Saint-Etienne, pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Battus par la valeureuse équipe de l’AJ Auxerre (les Bourguignons défient l'ASSE ce jeudi, 19h, en barrage aller), les Sochaliens ont déjà digéré cette défaite et se concentrent déjà sur la saison à venir. Avec un objectif clair et assumé : la remontée en Ligue 1. Pour cela, les dirigeants ont identifié plusieurs besoins, notamment dans le secteur offensif. La volonté du club est de recruter un profil aguerri, capable de mettre 10 à 15 buts dans la saison. Et c’est en Ligue 1 que leur radar s’est arrêté.

Hamel bientôt libre

Selon nos informations, le FC Sochaux regarde du côté du FC Lorient et d’un certain Pierre-Yves Hamel. A 28 ans, le Breton cherche à donner un nouveau souffle à sa carrière. Prêté à Clermont la saison dernière, il a très peu joué (16 rencontres) et n’a pas marqué le moindre but. Une expérience qui pourrait l’inciter à revoir ses plans stratégiques de carrière et à, possiblement, envisager une aventure en Ligue 2 ? C’est le raisonnement du FC Sochaux, qui lorgne sur son profil. Sous contrat avec Lorient jusqu’en juin 2023, Pierre-Yves Hamel est sur le chemin du départ. A Sochaux, il pourrait également compenser le potentiel départ d'Alan Virginius, chaudement courtisé pour cet été. Comme indiqué par le10sport.com , Anderlecht est passé à l'offensive et avance bien.