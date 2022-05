Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Anderlecht passe à l’attaque pour une pépite de Ligue 2 !

Publié le 21 mai 2022 à 14h42 par Alexis Bernard

Selon nos informations, des discussions viennent de démarrer entre le club belge d’Anderlecht et celui du FC Sochaux. Objectif : Trouver un accord pour le transfert d’Alan Virginius, pépite française âgée de 18 ans.

La saison vient de s’achever en Ligue 2. Et malgré un joli parcours qui lui a ouvert les portes des barrages, le FC Sochaux n’a pas réussi à battre l’AJ Auxerre. Battus aux pénaltys, les Sochaliens n’auront pas l’honneur d’affronter l’AS Saint-Etienne ou le FC Metz pour le dernier ticket de Ligue 1. Mais la saison fut belle pour des Doubistes en reconquête, portés par un prometteur Omar Daf, entraîneur qui fait l’unanimité. A présent, c’est le mercato estival qui se présente aux dirigeants sochaliens. Et il commence déjà à s’activer en coulisse…

Sochaux veut entre 3 et 5 M€

Depuis quelques jours, des discussions viennent en effet de démarrer. Elles impliquent le club belge d’Anderlecht, à l’affût des bonnes affaires de l’Hexagone… Et à Sochaux, il y a un très joli coup à faire avec le jeune Alan Virginius. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’espoir français est un sérieux candidat au départ pour cet été. Sochaux ne prendra pas le risque de le perdre, libre, dans un an. D’autant plus que les clubs, français et étrangers, sont nombreux à vouloir le récupérer celui qui a inscrit cinq buts et délivrés deux passes décisives en championnat.

🇫🇷 Alan Virginius (2003) - SochauxL'un des joueurs qui m'enthousiasme le plus en L2. Un jeune buteur/ailier aux qualités techniques folles, déjà buteur à 2 reprises en 3 matchs cette saison. Observez le, vous ne regretterez pas. pic.twitter.com/UHNuvSqezo — Kevin Nieto (@Fleck_Scout) August 13, 2021

L'Allemagne à l'affût...

Selon nos informations, Anderlecht vient d’attaquer. Et les négociations avec Sochaux sont déjà en cours. Alan Virginius intéresse fortement le pensionnaire de Jupiler Pro League, actuellement en play-off pour le titre de champion de Belgique. Pour sa pépite de 18 ans, le FC Sochaux réclame entre 3 et 5 millions d’euros. C’est d’abord autour de ce montant que les deux clubs échangent. Une fois d’accord, il faut que le joueur s’entende avec Anderlecht. Pour rappel, du côté de l’Allemagne, des écuries comme Mayence et l’Eintracht Francfort sont également positionnées.