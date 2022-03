Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Du beau monde sur Virginius (Sochaux) !

Publié le 29 mars 2022 à 6h40 par Alexis Bernard

La pépite du FC Sochaux, Alan Virginius, continue de faire parler de lui. Voici le nom de quatre clubs positionnés sur lui à quelques mois du mercato estival.

Considéré comme l’un des grands espoirs de Ligue 2, Alan Virginius a étoffé son parcours international avec de nouvelles sélections tricolores, dans le groupe des U19 de Landry Chauvin. Des performances toujours très suivies puisque d’après nos informations, plusieurs clubs sont clairement positionnés sur l'attaquant dans la perspective du prochain mercato à venir. En France, Rennes et Lille souhaitent le recruter. Et en Allemagne, également, on surveille très attentivement sa progression du côté de Sochaux. A 19 ans, Alan Virginius intéresse l’Eintracht Francfort et Mayence, deux clubs qui scrutent régulièrement les viviers du football français. Sous contrat avec Sochaux jusqu’en juin 2023, l’étoile sochalienne pourrait quitter le nid dans les prochains mois et donner un nouvel élan à sa carrière prometteuse.