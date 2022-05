Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tranché pour son avenir !

Publié le 21 mai 2022 à 14h00 par Arthur Montagne mis à jour le 21 mai 2022 à 14h02

Alors que le choix de Kylian Mbappé se fait cruellement attendre, l'attaquant du PSG devrait annonce ce samedi qu'il prolonge son contrat avec le club de la capitale.

C'est le feuilleton qui affole le monde du football depuis de nombreux mois. Et il est sur le point de prendre fin. Dimanche dernier, l'attaquant parisien fixait effectivement une date butoir. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait Kylian Mbappé qui prévoit donc de révéler son choix avant le 28 mai, date du rassemblement de l'équipe de France. Mais ce sera bien plus tôt puisque dès ce week-end, il devrait révéler son choix dès ce week-end, et un coup de tonnerre se confirme.

Mbappé va prolonger au PSG !

En effet, longtemps annoncé proche de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait revu ses plans ces derniers jours. Vendredi, Gianluca Di Marzio assurait que la tendance était à une prolongation au PSG. Mais ce samedi, le journaliste de Sky Sport est bien plus affirmatif. Il assure effectivement que l'attaquant français va prolonger son contrat à Paris. Cela ne ferait plus aucun doute d'après Di Marzio, Kylian Mbappé annoncera dans les prochaines heures qu'il reste au PSG.