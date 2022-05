Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le LOSC pousse fort pour Bouanga (ASSE) !

Publié le 25 mai 2022 à 15h15 par Alexis Bernard mis à jour le 25 mai 2022 à 15h19

Courtisé par l’OGC Nice pour le prochain mercato estival, Denis Bouanga est également sur les tablettes du LOSC. Et selon nos informations, les Dogues poussent de plus en plus dans la perspective d’un transfert à l’été. Les discussions se poursuivent dans le bon sens…

Si l’AS Saint-Etienne dispose d’un rayon de déceptions assez fourni cette saison, les Verts ne doivent pas tout jeter. La bande à Pascal Dupraz a encore une chance de se maintenir en Ligue 1 (barrages à disputer contre l’AJ Auxerre, match aller jeudi, 19h, match retour le 29 mai, 19h). Et certaines individualités ont su tirer leur épingle du jeu. Denis Bouanga en fait partie, même si le Gabonais aurait pu être bien plus constant et performant cette saison. Avec 9 buts et 6 passes décisives en 34 rencontres, Bouanga (27 ans) a une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait être le Monsieur Plus d’une attaque de Ligue 1. Pas étonnant de voir plusieurs écuries françaises, et étrangères, se pencher sur son cas à l’approche du mercato estival.

Le chemin est encore long.. Supplément d’âme ✅État d’esprit ✅On a jamais lâché, ce n’est pas aujourd’hui que cela va commencer ⚔️Next step 🔜 Auxerre𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘́ 💚💚#DB20 #ASSE pic.twitter.com/fvlBiiMy3P — BouangaDenis (@BouangaDenis) May 22, 2022

Lille le veut vraiment

Comme révélé par le10sport.com , dans le dossier Bouanga, on retrouve l’OGC Nice. Les Aiglons ont pris les renseignements nécessaires pour préparer une opération estivale. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’ASSE, Denis Bouanga va avoir l’opportunité de partir cet été sous peine de voir son club prendre le risque d’un départ pour zéro euro dans un an. Mais Nice n’est pas seul, loin de là. Selon nos informations, le LOSC est clairement positionné sur Bouanga. Et les Dogues accélèrent fortement, en coulisse. Denis Bouanga fait partie des priorités de recrutement pour la saison prochaine. La perspective de mettre la main sur un profil offensif, polyvalent et capable de mettre des buts séduit beaucoup les dirigeants nordistes qui pourraient perdre des garçons comme Renato Sanches, Jonathan David ou encore Jonathan Bamba.

Une belle affaire

A l’été 2021, lorsque Denis Bouanga était chassé par l’OM, Rennes et plusieurs clubs allemands, l’AS Saint-Etienne a sorti les barbelés. A l’époque, Claude Puel et les dirigeants stéphanois indiquaient que Bouanga ne partirait pas pour un montant inférieur à… 20 millions d’euros. Un an plus tard, la situation est toute autre. Faute d’avoir pu prolonger le contrat du Gabonnais, les Verts n’ont pas vraiment le choix. Loin des 20 millions d’euros, Denis Bouanga pourrait partir contre un chèque approchant les 5 millions d’euros. Plus, ce sera compliqué.