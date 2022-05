Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris va droit dans le mur avec Neymar !

Publié le 26 mai 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Après la prolongation de Kylian Mbappé, la situation de Neymar pourrait poser problème. Deuxième plus gros salaire du Paris Saint-Germain, le Brésilien serait vraisemblablement poussé vers la sortie... mais un transfert semble impossible.

Certains l’ont peut-être oublié, mais Neymar reste le joueur le plus cher de l’histoire du football. 222M€ c’est ce qu’il a fallu au Paris Saint-Germain pour l’arracher au FC Barcelone en 2017, soit quasiment le double de Romelu Lukaku ou encore d’Eden Hazard et bien sûr plus que son coéquipier Mbappé, arrivé d’ailleurs la même année. Un investissement payant ? Pas vraiment ! On ne peut en effet pas dire que le Brésilien soit éblouissant depuis son arrivée au PSG. Pire, nombreux estiment qu’il est en net déclin et alors qu’il a terminé deux fois à la troisième place du Ballon d’Or, cette récompense parait désormais impossible à atteindre pour la star de 30 ans. Cette saison encore il n’a pas été épargné par les blessures et n’a pas eu un grand impact sur les prestations de son équipe. Mais le coup fatal n’est arrivé que tout récemment, puisqu’il a vu Kylian Mbappé prolonger son contrat jusqu’en 2025 et devenir la seule véritable star du projet du Paris Saint-Germain... alors que ce rôle semblait lui revenir.

Mercato - PSG : A quel prix faut-il laisser partir Neymar ? https://t.co/g44NgdCJFv pic.twitter.com/i1go7TrGL8 — le10sport (@le10sport) May 26, 2022

Personne ne veut Neymar

Ainsi, L’Équipe a soulevé la question de l’avenir de Neymar, grande star devenue simple faire-valoir d’un joueur de 6 ans son cadet. D’après les informations du quotidien, au sein du Paris Saint-Germain on se poserait beaucoup de question à son sujet et on serait même ouverts à un possible départ. Mais pour aller où ? Un retour au FC Barcelone a une nouvelle fois refait surface, mais plusieurs médias catalans comme français assurent que cette piste est impossible. Le Barça n’a pas d’argent et il est donc compliqué de voir débarquer un Neymar qui gagne actuellement 30M€ au PSG. Le Real Madrid l’avait également cherché par le passé, mais là encore il ne semble pas du tout être une priorité. Après l’échec Mbappé, le club madrilène semble à la recherche d’autres profils, notamment des jeunes talents qui peuvent écrire l’avenir du club.

Pourquoi il ne faut pas croire à la piste Newcastle