Mercato - PSG : Neymar vraiment poussé vers la sortie par Mbappé ?

Publié le 25 mai 2022 à 23h40 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que Mbappe aurait fait savoir à la direction du PSG qu’il était favorable à un départ de Neymar. Analyse.

Ces dernières heures, le média OK Diario a révélé que Kylian Mbappe aurait fait savoir à la direction du PSG qu’il était favorable à un départ de Neymar et qu’il était à l’origine de la mise sur le marché de la star brésilienne.

Option peu probable

A l’analyse, s’il est exact d’affirmer que le PSG a mis Neymar sur le marché, le fait que Kylian Mbappe en soit à l’origine apparaît beaucoup plus incertain. En effet, autant le PSG, qui garde en tête certains impératifs financiers, se satisferait bien d’une vente de la star brésilienne, autant il semble peu probable que Mbappe milite pour son départ. D’une part parce qu’il sait que financièrement, une vente de Neymar est impossible compte tenu du coût global de l’opération. D’autre part, son leadership sur le groupe étant désormais acté, l’attaquant français ne manquera pas de noter tout ce que pourrait apporter une entente maximale du trio qu’il forme avec Messi et Neymar. Et que le sentiment de revanche pourrait être un formidable moteur pour l’Argentin et le Brésilien.