Mercato - PSG : Dembélé-Paris, c’est imminent ?

Tout porte à croire qu’une signature d’Ousmane Dembélé au PSG est désormais imminente. Explication.

Ces dernières heures, les FC Barcelone a pris position publiquement autour de la situation d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat et avec qui aucun accord n’a été trouvé pour prolonger. « Seuls ses agents et lui savent ce qu’ils feront. J'ai mon opinion personnelle sur cette question mais ce n'est pas pertinent. Il n'y a pas de nouvelles de lui depuis six ou sept mois », a ainsi confié le directeur du football blaugrana Mateu Alemany au micro de Movistar + dimanche. D’autres sources internes se montrent beaucoup plus claires : « À 95%, on le voit dehors », ont expliqué des sources du FC Barcelone à Mundo Deportivo . « S'il reste, ce sera une grosse surprise », affirment d’autres membres du club à ARA .

Cette prise de position du club catalan confirme ce que le10sport.com analyse depuis de longues semaines, à savoir que le Barça n’aurait pas les moyens de prolonger Dembélé à partir du moment où le PSG était positionné avec une offre à la hauteur de son bail actuel en Catalogne. Aujourd’hui, le fait que le Barça annonce un départ probable de Dembélé valide en conséquence sa signature prochaine au PSG, a fortiori maintenant que le PSG a officialisé le départ d’Angel Di Maria…

Joan Laporta to @lesportiuCAT: "Ousmane Dembélé? They have our proposal and a date to decide. It's an issue we're stuck with, because the agent isn't responding to the offer. Looks like they're making a counter-proposal". 🔴⌛️ #FCB"We need to get the economy back on track".