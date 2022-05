Mercato - LOSC : Direction l’Angleterre pour Jonathan David ?

Foot - Mercato - LOSC

Buteur du LOSC, Jonathan David pourrait bien s’envoler pour l’Angleterre où plusieurs clubs de Premier League seraient à l’affût.

Cet été, Jonathan David pourrait bien quitter le LOSC pour la Premier League. En effet, selon les informations de Sky Sports , 3 clubs anglais auraient supervisé l’attaquant canadien lors des derniers matchs des Dogues. Reste maintenant à formuler la bonne offre. Comme précisé par le média britannique, le LOSC ne devrait pas retenir Jonathan David en cas d’offre satisfaisante.

Officials from 3 PL clubs watched striker Jonathan David in Lille’s final two games of the season. David told SSN in March he has ambitions to play in another one of Europe’s top Leagues. It’s thought Lille would allow him to leave if asking price was met #JonathanDavid #SSN