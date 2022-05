Mercato - PSG : Le transfert d’Alphonse Areola est imminent !

Foot - Mercato - PSG

Ces dernières saisons, Alphonse Areola a enchainé les prêts, n’ayant pas sa place au PSG. Cette fois, l’international français va être transféré définitivement.

Lens, Bastia, Villarrreal, Real Madrid, Fulham, West Ham… Au cours de sa carrière, Alphonse Areola a enchainé les prêts. D’abord, le gardien est parti gagner de l’expérience loin du PSG. Mais n’ayant pas convaincu à son retour, Areola a ensuite dû s’exiler pour pouvoir jouer, n’ayant pas sa place au sein de l’effectif parisien. Cette saison, c’est donc du côté de West Ham que le champion du monde a évolué. Et l’aventure avec les Hammers devraient bel et bien se poursuivre pour Alphonse Areola.

Ayant accueilli Alphonse Areola en prêt, West Ham dispose également d’une option d’achat, estimée à 12M€. Et celle-ci va être levée. Ce mercredi, Sky Sports a confirmé que les Hammers devraient conserver définitivement le gardien initialement prêté par le PSG. Ayant surtout joué en Europa League cette saison, Areola va pouvoir continuer à sa battre pour espérer avoir une place en Premier League.

