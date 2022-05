Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche un indice de taille sur la vente de l'OM !

Publié le 25 mai 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Président de l'OM, Pablo Longoria a mis en avant l'implication de Frank McCourt, alors que des rumeurs sur une possible vente de l'OM continuent à apparaître sur la toile.

Véritable serpent de mer depuis plusieurs années, le dossier de vente de l'OM est relancé par certains groupes de supporters. « Dans le virage sud, il y a un groupe de supporters qui fait passer l’info comme quoi l’OM est vendu, une information qui vient de la ville » a confié le journaliste du Phocéen , Romain Haering. Des rumeurs alimentées, depuis plusieurs mois, par Thibaud Vézirian. « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c'est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement » a récemment confié le journaliste, laissant entendre que l'OM avait été vendu à des investisseurs saoudiens. Mais à de nombreuses reprises, Frank McCourt a démenti ces informations. Après la victoire de son club face au RC de Strasbourg (victoire 4-0), le propriétaire américain avait la tête tournée vers la suite, et notamment sur la prochaine Ligue des champions. « Maintenant, nous allons continuer à bâtir une équipe pour la Ligue des champions » avait assuré McCourt dans les colonnes de La Provence.



Mercato - OM : Vézirian en remet une couche sur la vente de l'OM ! https://t.co/gnnZ4E08R7 pic.twitter.com/y0CJsdy0LQ — le10sport (@le10sport) May 10, 2022

Longoria confirme l'implication de McCourt