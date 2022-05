Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar met déjà la pression sur Campos !

Publié le 26 mai 2022 à 2h30 par Arthur Montagne

Bien que le PSG aurait ouvert la porte à un départ de Neymar, l'entourage du Brésilien assure qu'il n'a pas particulièrement l'intention de quitter le club parisien.

Arrivé en 2017, Neymar ne semble plus faire l'unanimité du côté du PSG. A tel point que selon les informations de L'EQUIPE , le Qatar ne ferme plus la porte à son transfert cet été. Encore faut-il lui trouver une porte de sortie, ce qui ne sera pas simple. D'autant plus que le numéro 10 de la Seleçao ne compte pas partir comme il l'assure à Oh My Goal : « De mon côté, il est vrai que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester ». Une version confirmée par ses proches.

Neymar en compte pas partir

« Personne ne nous a contactés pour nous dire que Neymar était sur le marché. On nous a mis la pression pour prolonger l'année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C'est tout ce que l'on sait », assure-t-on dans l'entourage de Neymar à L'EQUIPE .