Mercato - OM : Cet énorme coup de gueule sur le départ de Kamara !

Publié le 26 mai 2022 à 2h15 par Arthur Montagne

Alors que Boubacar Kamara a décidé de rejoindre Aston Villa à l'issue de son contrat avec l'OM, Jérôme Rothen pousse un gros coup de gueule.

En fin de contrat avec l'OM, Boubacar Kamara a décidé de quitter son club formateur. Mais si son départ ne faisait plus de doute depuis de nombreux mois, sa destination n'a pas manqué d'être commentée. Et pour cause, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens importants dont l'Atlético de Madrid, Boubacar Kamara a finalement décidé de rejoindre Aston Villa, quatorzième de Premier League. Jérôme Rothen fracasse la décision du jeune marseillais.

Le coup de gueule de Rothen

« Je ne comprends pas. La Premier League est le meilleur championnat d’Europe, mais il a cinq ou six têtes d’affiche. Aston Villa fait partie des équipes de seconde zone. […] Est-ce qu’Aston Villa a des joueurs stars? Non. Donc ils ne vont pas jouer les premiers rôles en Premier League. Je serais surpris qu’ils finissent dans les dix meilleures équipes, donc ils ont très peu de chance de jouer n’importe quelle Coupe d’Europe. Je veux bien qu’il y ait eu des antécédents dans les prolongations de contrat avec le président Eyraud qui a fait n’importe quoi et qu’il en tienne rigueur à son club. Mais à la pointe du sportif, ça a changé! Pablo Longoria connait le football, Jorge Sampaoli le rêve et dit de lui que c’est la pièce essentielle de son dispositif. Un joueur international va s’enfermer chez un 14e du championnat anglais? Kamara va jouer avec Bertrand Traoré et Morgan Sanson? Sportivement, il va avoir du mal à passer un cap à Aston Villa », assure-t-il au micro de RMC .