Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tout révolutionné au Real Madrid !

Publié le 26 mai 2022 à 11h30 par Axel Cornic

L’échec Mbappé pourrait bien faire jurisprudence au Real Madrid, où l’on n’a toujours pas digéré sa prolongation avec le Paris Saint-Germain.

Voilà plusieurs années que la presse espagnole attendait cet été 2022, qui devait être celui de Kylian Mbappé. Après l’échec de 2017 et celui d’il y a un an, le Real Madrid était prêt à accueillir sa nouvelle star... qui a finalement prolongé au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 ! Un véritable coup dur pour l’institution madrilène et l’ensemble de ses supporters, qui ne semblent désormais plus vouloir entendre parler de Mbappé. Ce dernier est en effet affublé des pires adjectifs depuis quelques jours, avec la notion de trahison qui revient régulièrement, puisque la presse espagnole assure qu’il avait bel et bien donné sa parole au Real Madrid avant de lui tourner le dos et s’engager de nouveau avec le PSG. Le principal intéressé n’a pourtant pas fermé la porte à une arrivée au Real Madrid dans un avenir proche. « Le Real Madrid, c’est terminé ? Ce n’est jamais terminé » a expliqué Mbappé, lors d’un entretien accordé à la BBC . « La seule chose c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le futur. J’ai arrêté de penser au futur, je pense seulement au présent. Et le présent c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans avec le PSG ». Des mots qui pourraient entretenir un certain espoir au Real Madrid...

A Madrid on ne veut plus entendre parler de Mbappé

A moins que l’affront ne soit trop dur pour passer l’éponge ! Ce jeudi, MARCA nous explique que la décision de Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG va laisser des traces au Real Madrid. Ainsi, plus question de reparler d’une arrivée du Français, qui serait désormais devenu persona non grata auprès des supporters, mais également au sein même du club madrilène. Le Real Madrid souhaite profiter de l’incroyable niveau de Karim Benzema pour le moment et serait donc déjà à la recherche d’une future star d’avenir pour son attaque, alors même que l’autre prodige européen Erling Haaland a filé à Manchester City.

