Mercato - PSG : Kylian Mbappé laisse la porte ouverte au Real Madrid !

Si Kylian Mbappé vient donc de snober le Real Madrid, le joueur du PSG refuse d’écarter l’idée d’un transfert chez les Merengue à l’avenir.

Le PSG ou le Real Madrid... Kylian Mbappé avait un énorme choix à faire pour sa carrière. Et finalement, au terme d’une longue réflexion, le Français a choisi de prolonger de 3 ans avec le club de la capitale. Un terrible coup dur pour les Merengue qui estimaient que l’arrivée de Mbappé était actée. Il n’en sera finalement rien. Mais quid d’un possible transfert au Real Madrid à l’avenir ? En Espagne, où la colère est présente, les avis divergent. En revanche, du côté de Kylian Mbappé, on ne ferme aucune porte.

A l’occasion d’un entretien accordé à la BBC suite à sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé a été interrogé sur le Real Madrid et un possible futur transfert. « Le Real Madrid, c’est terminé ? Ce n’est jamais terminé. La seule chose c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le futur. J’ai arrêté de penser au futur, je pense seulement au présent. Et le présent c’est que j’ai signé un nouveau contrat de 3 ans avec le PSG », a assuré Mbappé.

