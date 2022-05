Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Joan Laporta sur Kylian Mbappé !

Publié le 25 mai 2022 à 13h45 par La rédaction

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a violemment critiqué la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, alors qu’il était proche de signer au Real Madrid depuis un an.

Le week-end dernier, Kylian Mbappé a enfin officialisé sa décision de rester au PSG, alors que l’attaquant voulait partir au Real Madrid depuis l’été 2021. L’international français a prolongé pour trois saisons supplémentaires dans la capitale française, au grand désarroi des Merengue et de l’Espagne, qui étaient persuadés d’accueillir le champion du monde 2018 dans leur championnat. Le dénouement de feuilleton Mbappé a fait réagir énormément de monde de l’autre côté des Pyrénées, et notamment… le président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Laporta dénonce le cas Mbappé

Dans une interview pour le journal catalan L’Esportiu , le dirigeant blaugrana a violemment chargé les clubs-état, à l’instar du PSG avec le Qatar : « Cela fausse le marché. Les joueurs finissent par être kidnappés par l’argent Ce sont les effets d’un club ayant un état derrière lui » a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Cela va à l'encontre de tous les principes de l'Union européenne. C'est une réflexion sur la pérennité du football en Europe. Il y a une réflexion sur la durabilité du football. La solution est que la ligue soit beaucoup plus flexible en termes de fair-play et que ces clubs n'aient pas les privilèges qu'ils ont de l'UEFA. Ils leur permettent de faire des choses qui ne sont pas acceptables et que les autres ne font pas » .