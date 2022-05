Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Tchouaméni a fait son choix !

Publié le 26 mai 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Priorité du PSG et du Real Madrid pour la saison prochaine, Aurélien Tchouaméni semble avoir déjà fait son choix à l’approche du mercato estival.

La révolution est lancée au PSG ! Après avoir prolongé Kylian Mbappé, le club de la capitale s’apprête à officialiser la nomination de Luis Campos pour succéder à Leonardo, et les grandes manœuvres sont lancées pour le mercato estival. La priorité du Paris Saint-Germain est identifiée et se nomme Aurélien Tchouaméni, dont le départ de l’AS Monaco est quasi acté. Luis Campos est déjà au travail dans ce dossier, mais le Real Madrid dispose d’une longueur d’avance, bien que l’AS Monaco réclame un montant compris entre 80 et 100M€, de quoi permettre au PSG de rattraper son retard. Cependant, il faudra réussir à convaincre Tchouaméni.

Tchouaméni d’accord avec le Real Madrid

De son côté, Aurélien Tchouaméni s’imagine en effet déjà au Real Madrid. D’après RMC , le milieu de l’AS Monaco s’est déjà mis d’accord avec Florentino Pérez pour un transfert cet été, sur la base d’un contrat de cinq saisons. Reste à voir si comme avec Kylian Mbappé, le PSG parviendra à jouer un mauvais tour de plus au Real Madrid…