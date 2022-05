Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 mai 2022 à 10h30 par La rédaction

Libre à l'issue de la saison, Marcelo s'apprête à quitter le Real Madrid. Mais de son côté, le latéral gauche de 34 ans ne pense pas à la retraite.

Arrivé au Real Madrid en 2007 en provenance de Fluminense, Marcelo s’est très rapidement imposé comme un incontournable du onze de départ madrilène. Alors qu’il achève sa seizième saison avec les Merengue , le latéral gauche a tout gagné avec le club Espagnol : quatre Ligue des Champions, six Liga, une Coupe du Roi et quatre Coupe du Monde des Clubs. Avant de disputer la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, l’international brésilien a évoqué son avenir, lui dont le contrat expire à la fin de la saison.

« Je ne pense pas à la retraite »

« Si Dieu le veut, je me ferai un autre tatouage pour célébrer ma cinquième Ligue des champions. Je ressens la même adrénaline que d'habitude, comme si c'était ma première Ligue des champions. Je me souviendrai du match pour le reste de ma vie. Malgré mes années de présence ici, je ne me considère pas comme une légende. J'ai Madrid dans mon cœur, je ne serais pas le même sans le Real Madrid. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur et en dehors du terrain, je ne pense pas à la retraite » a déclaré le joueur de 34 ans à GQ . Pas question donc pour Marcelo de raccrocher les crampons tout de suite, reste à savoir désormais quel sera son club la saison prochaine.