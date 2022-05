Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un message au Qatar pour son avenir !

Publié le 27 mai 2022 à 8h15 par Bernard Colas

Sans cesse annoncé sur le départ depuis l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino a tenu à rappeler qu’il lui restait une année de contrat, avec la volonté de poursuivre l’aventure dans la capitale française.

Après Leonardo, place à Mauricio Pochettino ? La grande révolution du PSG est lancée avec le départ du directeur sportif brésilien, remplacé par Luis Campos, dont l’officialisation de son arrivée est attendue. Désormais, c’est l’entraîneur du PSG qui pourrait prendre la porte, alors que plusieurs pistes ont déjà été activées, dont celle menant à Zinedine Zidane, grande priorité du Qatar comme vous l’a révélé le10sport.com. Mais de son côté, Mauricio Pochettino ne s’imagine pas quitter son poste et espère être toujours présent à la reprise.

« Il me reste une année de contrat »

« Il me reste une année de contrat. Les défis sont là et cela motive tout entraîneur », a expliqué Mauricio Pochettino au micro de la Cadena COPE , avant d’être relancé sur sa volonté ou non de poursuivre l’aventure au PSG : « Bien sûr que oui. 100%. C'est un club qui a de l'ambition. La grande déception, c'est la Ligue des champions, en raison du désir des gens », précise l’Argentin, estimant par ailleurs que sa continuité ne dépendra pas de la prolongation de Kylian Mbappé, avec qui il dispose d’une bonne relation : « Je ne pense pas. Elle sera jugée par le travail. Nous avons remporté tous les titres que les entraîneurs précédents ont gagnés. Vous gagnez cela avec régularité et vous devez lui donner de la valeur. Ce Championnat n'est pas facile. »