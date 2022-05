Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne baisse pas les bras pour Saliba !

Publié le 27 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Bien que le prêt de William Saliba soit arrivé à expiration à l’OM, le défenseur appartenant à Arsenal a toujours la cote à Marseille et le président du club phocéen Pablo Longoria a fait part de sa volonté de le conserver pour le prochain exercice.

À l’occasion d’une sortie médiatique dans la journée de mardi, et alors que la presse anglaise évoquait un énorme flou dans l’esprit de William Saliba et de ses proches quant aux intentions d’Arsenal pour le défenseur prêté à l’OM cette saison, Mikel Arteta mettait les choses au clair. En effet, l’entraîneur d’Arsenal affirmait que le néo international français figurait dans ses plans pour la saison prochaine et qu’il avait été prêté cette année pour la simple et bonne raison que son temps de jeu aurait été minime puisque les Gunners ne disputaient aucune coupe d’Europe. Cependant, le président Pablo Longoria n’aurait pas encore jeté l’éponge et serait prêt à tenter le tout pour le tout afin de potentiellement pouvoir compter sur William Saliba la saison prochaine.

« Je ne parle pas de chiffres, il y a différentes façons de trouver un accord »

« Discuter avec Arsenal pour le transfert de Saliba ? On a eu des discussions pour analyser la saison de Saliba, spécialement dans les dernières journées. Il a fait une saison extraordinaire. C’est quelque chose d’incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne, ce qu'on peut faire, comment continuer ensemble. Maintenant , il faut respecter son club. On a respecté Arsenal et on doit remercier Arsenal. C’est un club ami, ils nous ont aidé durant le dernier mercato. On a une bonne relation. Il y a la volonté du joueur, du club, mais il faut respecter Arsenal et les décisions qu’ils vont faire. L’OM est prêt à mettre 30M€ ? Je ne parle pas de chiffres, il y a différentes façons de trouver un accord » . a tenu à déclarer Pablo Longoria, président de l’OM, au micro de RMC mercredi soir. Reste à savoir quelle tournure prendra cette opération à présent.