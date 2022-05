Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur le choix de Mbappé !

Publié le 27 mai 2022 à 7h15 par Thibault Morlain

Finalement, Kylian Mbappé ne rejoindra donc pas le Real Madrid. Un choix sur lequel est revenu Rodrygo, l’attaquant merengue.

Alors que tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid, le Français a finalement prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG. Un terrible coup dur pour les Merengue, qui avaient déjà tout prévu pour accueillir le joyau français. La déception était alors immense dans les rangs madrilènes et sur les réseaux sociaux, les différents messages des joueurs du Real Madrid ne sont pas passés inaperçus. Cela avait été le cas avec Karim Benzema ou encore Rodrygo, qui avait posé une photo de lui embrassant l’écusson de la Casa Blanca.

« Un jour il allait venir et le lendemain il ne venait plus »

Etait-ce alors un message en direction de Kylian Mbappé ? Pour EFE , Rodrygo a répondu à cela, expliquant : « Ma passion est de jouer pour le Real Madrid, j'en suis très heureux et cela n'a rien à voir avec d'autres personnes. C'est juste moi ». Concernant Mbappé, le joueur du Real Madrid a ensuite ajouté : « Mbappé s’est-il moqué du Real Madrid ? Je ne pense pas, mais je ne peux pas parler de quelque chose sans savoir ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, c'est qu'un jour il allait venir et le lendemain il ne venait plus, mais je ne sais pas pourquoi il n’a plus voulu venir, juste que c'est un joueur du PSG et que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons ».