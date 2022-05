Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prévient Kylian Mbappé pour l’avenir !

Publié le 26 mai 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Après 2017 et 2021, Kylian Mbappé et le Real Madrid se sont encore manqués. En effet, le Français a snobé les Merengue, préférant prolonger au PSG. Et au sein de la Casa Blanca, on a tenu à avertir Mbappé.

Ces dernières semaines, il semblait acté que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid libre après la fin de son contrat. Le Français avait d’ailleurs donné sa parole aux Merengue. Mais le joueur du PSG n’a pas respecté son engagement, préférant prolonger avec le club de la capitale, signant ainsi un nouveau contrat jusqu’en 2023. Mbappé ne rejoindra donc pas le Real Madrid cet été. Et à l’avenir ? Le train pourrait peut-être ne pas repasser comme l’a bien souligné Dani Carvajal.

« J’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois »

A l’occasion d’un entretien accordé à ABC , Dani Carvajal a ainsi prévenu Kylian Mbappé concernant un possible futur transfert au Real Madrid. « Il a été soumis à des pressions très forts du PSG, de l’Emir et les supporters l’aiment beaucoup. Maintenant, pour être sincère, quand le Real Madrid te veut, c’est très difficile de dire non et il y a des traines qui ne passent qu'une fois. Si je suis surpris ? Il faut être dans sa tête. Il est Français, il est de Paris. Il joue au PSG, il est le meilleur joueur de son pays et cela doit être difficile de sortir de sa zone de confort. Mais j’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois et le Real Madrid est au-dessus de n’importe quel joueur », a expliqué le défenseur de Carlo Ancelotti.