Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Pochettino sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 27 mai 2022 à 11h30 par Bernard Colas

Avec un contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain et son attachement pour le Real Madrid, Kylian Mbappé semblait condamné à un départ avant de faire volte-face en renouvelant son bail avec le PSG. Un feuilleton sur lequel est revenu Mauricio Pochettino.

C’est le feuilleton qui a animé la planète foot toute l’année. À 23 ans, Kylian Mbappé avait un choix crucial à faire pour son avenir entre un départ pour le Real Madrid et une prolongation avec le PSG. Après avoir trouvé un accord avec les deux clubs, l’international français a finalement décidé de renouveler son bail et de poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes. Un choix qui ne passe pas en Espagne, alors qu’à Paris, on savoure cette victoire. De quoi ravir Mauricio Pochettino. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet ces derniers mois, l’entraîneur argentin du PSG a toujours incité à Kylian Mbappé à prolonger malgré l’intérêt du Real Madrid à son égard. « Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu'il continue ici encore de nombreuses années ? Je reste avec le fait que la situation est ouverte et qu'à l'avenir tout peut arriver. La position d'il y a quelques mois peut changer à l’avenir , déclarait-il en octobre sur la Cadena COPE , dans des propos relayés par CulturePSG . Le club peut lui proposer des choses pour qu'il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et les possibilités qu'il puisse changer d'avis sont là. » Maintenant que le Bondynois a fait son choix, Mauricio Pochettino est revenu sur les coulisses du dossier.

« Nous étions tous dans une grande attente »

De nouveau invité par Cadena COPE , Mauricio Pochettino s’est livré sur la décision de Kylian Mbappé, revenant notamment sur ses précédentes déclarations. « Quand on m'a posé la question à l'époque, j'étais sûr à 100% que c'était le PSG. Je ne savais pas si la situation pouvait changer le lendemain. Je l'ai exprimé comme je l'ai ressenti. Mon intuition me parlait , confie l’entraîneur parisien. Le joueur était ouvert à toutes les options. (…) Nous étions tous dans une grande attente. Même si nous étions proches de Kylian, nous ne connaissions pas la décision finale. Le moment approchait et nous vivions avec la même attente que vous. » Alors que Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation au public du Parc des Princes samedi soir avant la rencontre face à Metz, Mauricio Pochettino révèle avoir appris lui aussi tardivement la nouvelle : « Officiellement, le président me l'a dit une demi-heure avant. Officieusement ? J'ai suivi les commentaires dans les médias. Mon entourage m'a dit qu'il semblait rester. Officiellement, je l'ai appris par notre président une demi-heure avant l’annonce. (…) Je ne vais pas commenter. Les décisions sont les décisions. Pour le club, les supporters, le championnat de France, c'est quelque chose qui va profiter à tous. » Désormais, la grande question est de savoir si Kylian Mbappé évoluera sous les ordres de Mauricio Pochettino ou d’un autre entraîneur, alors que l’ancien de Tottenham est annoncé sur le départ. Mais le principal intéressé se montre clair au sujet de son avenir : « Il me reste une année de contrat. Les défis sont là et cela motive tout entraîneur. Si je veux rester ? Bien sûr que oui. 100%. C'est un club qui a de l'ambition. La grande déception, c'est la Ligue des champions, en raison du désir des gens. »