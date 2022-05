Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert au Real Madrid ? La réponse de Sadio Mané !

Publié le 27 mai 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et le Bayern. Interrogé sur un possible transfert à la Maison-Blanche, l'attaquant sénégalais a lâché ses vérités.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané aurait alerté plusieurs écuries européennes. En effet, le PSG, le Real Madrid et le Bayern souhaiteraient profiter de la situation du Sénégalais pour boucler un transfert dès cet été. Mais qu'en pense Sadio Mané ? Interrogé sur un possible départ vers le Real Madrid, l'attaquant de Liverpool a botté en touche, en attendant la finale de la Ligue des Champions de ce samedi soir.

«Je suis entièrement concentré sur la Ligue des champions »

« Un transfert au Real Madrid ? Bonne question ! (rires) Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je suis entièrement concentré sur la Ligue des champions et sur la victoire (contre le Real Madrid ce samedi), ce qui est bien plus important pour moi et les fans de Liverpool. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le match avec Liverpool » , a confié Sadio Mané lors d'un entretien accordé à Liverpool Echo .