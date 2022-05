Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, un nouvel échec se dessine pour Ancelotti !

Publié le 27 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait initialement dû compter sur Kylian Mbappé pour le prochain exercice et les suivants. Néanmoins, la décision du Français de prolonger son contrat au PSG a chamboulé les plans du club merengue qui pourrait se laisser tenter par la piste Mohamed Salah qui semble cependant inaccessible pour cet été.

À quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, les entraîneurs et joueurs du Real Madrid et de Liverpool se font entendre dans les médias. Au cours d’une conférence de presse dans la journée de mercredi, Mohamed Salah a été interrogé sur sa situation contractuelle à Liverpool. En effet, alors que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023 chez les Reds , un transfert serait une véritable option pour les dirigeants de Liverpool si l’Égyptien ne parvenait pas à se mettre d’accord avec les hauts décideurs du club sur une prolongation de son contrat. Ce qui ferait les affaires du Real Madrid qui, selon AS , songerait entre autres à Salah pour oublier l’échec dans l’opération Kylian Mbappé. Cependant, le Real Madrid n’aurait aucune chance pour le transfert de Salah, du moins, pour cet été.

Salah affirme qu’il sera à Liverpool la saison prochaine

« Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat pour le moment. Je ne veux pas être égoïste. Il s'agit de l'équipe maintenant, c'est une semaine importante. Je veux retrouver la Ligue des champions. Je veux voir Hendo [Jordan Henderson] avec le trophée dans ses mains et j'espère qu'il me le donnera après. Je vais rester la saison prochaine, pour sûr. C'est clair » . a confié Mohamed Salah lors du point presse en question. Reste à savoir vers quel profil le Real Madrid se tournera pour occuper la position réservée à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.