Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un nouveau message du Real Madrid !

Publié le 26 mai 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Alors que le Real Madrid digère encore la prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG, Federico Valverde est revenu sur la décision de l’attaquant, et la publication postée sur son compte Instagram interprétée comme un message envoyé à la star française.

Le PSG a poussé un ouf de soulagement. Après plusieurs mois de négociations, le club de la capitale est parvenu à prolonger Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Une énorme victoire pour les Parisiens, tant le Real Madrid partait favori dans ce dossier. À l’inverse, l’Espagne ne digère pas la décision de Kylian Mbappé, et les critiques sont nombreuses à l’égard de l’international français de l’autre côté des Pyrénées. Plusieurs joueurs du Real Madrid ont également fait parler d’eux en publiant plusieurs publications énigmatiques samedi, au moment où la prolongation de Kylian Mbappé était annoncée. C’est notamment le cas de Federico Valverde, publiant sur Instagram : « Être à Madrid est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir. » Cependant, le milieu nie tout lien avec Kylian Mbappé.

« C’'est un joueur spectaculaire, mais… »

« Non. Chacun l'interprète comme il l'entend. J'utilise mes réseaux sociaux pour informer les gens et j'ai parlé du Real Madrid, je parle de moi et de mon équipe. Ceux qui veulent interpréter d'autres choses, c'est leur choix. Nous savons quel genre de joueur est Mbappé, nous savons ce qu'il apporte, ce qu'il donne à son équipe, c'est un joueur spectaculaire. Mais nous ne pensons qu'à gagner la finale de samedi, à gagner un autre titre pour le Real Madrid. Quant à Mbappé, je préfère ne pas en dire plus », confie Valverde, dans des propos accordés à AS .