Mercato - PSG : Sadio Mané fait une énorme promesse pour son avenir !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait dans le collimateur du PSG, du Real Madrid et du Bayern. Interrogé sur son avenir, l'attaquant sénégalais a expliqué clairement qu'il était focalisé sur la finale de la Ligue des Champions pour le moment, et qu'il donnera une réponse après ce rendez-vous XXL.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Liverpool, Sadio Mané pourrait ne plus y faire long feu. Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec les Reds , l'attaquant sénégalais aurait des chances de prendre le large lors du prochain mercato estival. En effet, la direction de Liverpool pourrait être contrainte de le vendre cet été, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit un an plus tard. Conscients de la situation, le PSG, le Real Madrid et le Bayern seraient en embuscade. Et à en croire Sport 1, ces écuries européennes auraient une grosse ouverture sur ce dossier. Comme l'a indiqué le média allemand, Sadio Mané pencherait davantage vers un départ de Liverpool, que vers une continuité à Anfield. D'après Sport 1 , le champion d'Afrique en titre pourrait se laisser tenter par un départ pour percevoir un meilleur salaire, car avec ses 12M€ bruts annuels, il serait loin d'être parmi les joueurs les mieux payés de Jürgen Klopp. Ce qui n'aurait pas échappé au Bayern.

Selon les informations de Sport 1 , le Bayern serait prêt à offrir un meilleur contrat à Sadio Mané, et ce, malgré ses pertes financières XXL provoquées par la crise liée au coronavirus. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le club emmené par Julian Nagelsmann aurait déjà bougé ses pions sur ce dossier. En effet, Hasan Salihamidzic aurait approché Björn Bezemer, l'agent de Sadio Mané, et discuté avec lui à plusieurs reprises dernièrement. Et alors qu'il n'y aurait aucun contact entre le Bayern et Liverpool actuellement, il n'y aurait pour le moment rien de concret pour le transfert de Sadio Mané en Bavière. Ce qui s'expliquerait par deux raisons. D'une part, Sadio Mané n'aurait d'yeux que pour la finale de la Ligue des Champions (Liverpool - Real Madrid ce samedi soir) aujourd'hui. D'autre part, l'international sénégalais n'aurait pas encore tranché définitivement quant à son avenir, même s'il pencherait vers un départ. D'ailleurs, Sadio Mané a confirmé la tendance lors d'un entretien accordé à Liverpool Echo .

« Honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre, c'est sûr. C'est spécial. Je vous dirai alors tout ce que vous voulez entendre (...) Samedi, reviens et je te fais la promesse que je te donne la réponse, mais pour l'instant gagnons la Ligue des champions, je n'ai pas le temps pour autre chose. Un transfert au Real Madrid ? Bonne question ! (rires) Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je suis entièrement concentré sur la Ligue des champions et sur la victoire (contre le Real Madrid ce samedi), ce qui est bien plus important pour moi et les fans de Liverpool. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le match avec Liverpool » , a déclaré Sadio Mané.