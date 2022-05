Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez est prévenu pour le premier départ de l’été !

Publié le 27 mai 2022 à 23h00 par Axel Cornic

Stefano Pioli a été interrogé sur l’intérêt de son club l’AC Milan pour Marco Asensio, annoncé de plus en plus proche d’un départ du Real Madrid

Il va y avoir du changement au Real Madrid. L’échec Kylian Mbappé doit être lavé au plus vite par celui qui est considéré comme le plus grand club au monde et cela passera évidemment par le mercato estival. Plusieurs noms sont déjà annoncés proches du Real Madrid, qui disputera ce samedi la finale de Ligue des Champions face à Liverpool et qui aurait déjà des rendez-vous programmés la semaine prochaine, avec notamment Serge Gnabry du Bayern Munich ou encore Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco. Le président Florentino Pérez semble également déterminé à dégraisser son effectif et plusieurs ventes devraient avoir lieu, avec notamment l’ancien prodige Marco Asensio.





Mercato - Real Madrid : Un scenario hallucinant imaginé pour Gareth Bale ! https://t.co/XvEC1PER9N pic.twitter.com/3g0AwFk8VC — le10sport (@le10sport) May 27, 2022

« Asensio ? C’est un grand joueur, mais... »