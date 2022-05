Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit un énorme signal pour cet indésirable d’Ancelotti !

Publié le 27 mai 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Stefano Pioli s’est exprimé au sujet de l’avenir de Brahim Diaz, actuellement prêté par le Real Madrid à l’AC Milan.

Au Real Madrid on ne réalise pas encore. Attendu comme le Messie, Kylian Mbappé ne revêtira pas les couleurs blanches la saison prochaine, puisqu’il a prolongé jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Désormais, Florentino Pérez doit se rattraper et le moins que l’on puisse dire c’est que les nouvelles cibles annoncées sont très ambitieuses... mais surtout très couteuses ! Le Real Madrid a de l’agent à dépense, mais il faudra sans aucun doute vendre plusieurs joueurs afin d’augmenter l’enveloppe à disposition pour ce mercato estival.

Pioli veut voir Diaz rester à Milan !