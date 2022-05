Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier grand objectif de Luis Campos sort du silence !

Publié le 27 mai 2022 à 18h15 par Axel Cornic mis à jour le 27 mai 2022 à 18h47

Ancien du LOSC actuellement à l’AC Milan, Rafael Leao s’est exprimé au sujet de son avenir, alors que de nombreux clubs comme le PSG et le Real Madrid semblent intéressés.

L’avenir de Kylian Mbappé réglé, on pourrait croire que le Paris Saint-Germain est à l’aise en attaque, avec Lionel Messi et Neymar. Il ne faut toutefois pas oublier qu’Angel Di Maria va partir et des joueurs comme Mauro Icardi ou encore Julian Draxler seront poussés vers la sortie ! Ainsi, le futur nouveau patron du sportif Luis Campos aurait déjà quelques idées pour renforcer le PSG et cela concernerait notamment Rafael Leao, qu’il connait bien l’avoir recruté par le passé au LOSC. A l’époque il disait de son compatriote qu’il était le Mbappé portugais et désormais il semble vouloir les faire jouer côte à côte.

« Je suis à Milan et j’ai encore deux ans de contrat »

Lors d’un entretien accordé ce vendredi au quotidien A Bola , Rafael Leao s’est exprimé au sujet de son avenir et semble plutôt pencher pour rester à l’AC Milan. « Je suis à Milan et j’ai encore deux ans de contrat. Je suis content que le club me considère intouchable, j’ai vraiment l’impression d’être chez moi ici » a expliqué l’attaquant de 22 ans, qui a également été interrogé sur un intérêt du Real Madrid. « C’est un honneur être lié à ce genre de club, mais je garde les pieds sur terre. Mes deux premières années à Milan ne se sont pas passées comme je l’aurais voulu, mais désormais j’espère faire des grandes choses à l’avenir ».