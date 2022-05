Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Zidane se décide maintenant à Paris !

Publié le 27 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid il y a un an, Zinedine Zidane pourrait être le prochain entraineur du Paris Saint-Germain. Les prochains jours seront en tout cas très chauds...

La prolongation de Kylian Mbappé et le départ de Leonardo ne semblent être que le premier pas vers le tout nouveau projet du Paris Saint-Germain. Cette intersaison nous réserve énormément de surprises, avec notamment une arrivée de Luis Campos qui pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com en novembre 2021, Mauricio Pochettino devrait faire partie de ces changements, puisque les propriétaires du PSG ne sont pas convaincus et regardent déjà vers la suite... avec Zinedine Zidane. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers mois et encore plus ces derniers jours, avec notamment Antonio Conte, Thiago Motta et Ruben Amorim. Selon nos informations c’est pourtant l’ancien du Real Madrid qui est le grand favori et des nouvelles pourraient bientôt tomber au sujet de ce dossier bouillant.

Zidane est à Paris

Comme l’ont annoncé plusieurs médias dont Europe 1 , Zinedine Zidane est actuellement à Paris ! Il a assisté ce vendredi au match de Rafael Nadal face à Botic van de Zandschulp lors du troisième tour de Roland-Garros et devrait également être présent dans les travées du Stade de France ce samedi, pour la finale de Ligue des Champions. La grande nouvelle, c’est que la famille de l’émir du Qatar est également présente à Paris en ce moment et une rencontre avec Zidane pourrait donc être une possibilité, bien que rien ne le confirme pour le moment. A noter qu'Arsène Wenger, également annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, se trouve lui aussi dans la capitale.

Une décision pise ce lundi

Parallèlement, des nouvelles informations sont arrivée d’Italie, confirmant une décision imminente pour le poste d’entraineur du PSG. A en croire Tuttosport , des sources proches du club auraient expliqué que tout devrait être fixé d’ici lundi prochain, le 30 mai. Un départ de Mauricio Pochettino ne semble pas totalement acté, bien que plus que prévisible, mais la présence de Zinedine Zidane à Paris pourrait bien renforcer l’idée d’un changement. A noter toutefois que l’arrivée de l’ancien coach du Real Madrid pourrait créer problème avec cette de Luis Campos ! Le journaliste Fabrice Hawkins a en effet expliqué que les deux hommes ne seraient pas vraiment faits pour travailler ensemble.