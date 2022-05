Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos, Henrique… Pourquoi l’arrivée de Nicolas Pépé est possible !

Publié le 27 mai 2022 à 16h15 par Bernard Colas

En difficulté à Arsenal, Nicolas Pépé aurait été proposé au PSG, où Luis Campos n’a pas écarté l’idée de se positionner. Et ce dossier pourrait être facilité par Luis Ferrer, proche d’Antero Henrique, qui gère les services de l’attaquant ivoirien.

Le flou règne pour la succession d’Angel Di Maria. Alors que le départ de l’Argentin est acté, le PSG est en quête d’un nouvel attaquant et semblait tout proche de boucler l’arrivée d’Ousmane Dembélé, mais la future nomination de Luis Campos en lieu et place de Leonardo, qui ne sera plus le directeur sportif du PSG la saison prochaine, rebat les cartes. Ce jeudi, Le Parisien a révélé que le Portugais avait fait une croix sur la piste Dembélé, et l’ancien conseiller sportif du LOSC pourrait se tourner sur un ancien de la Ligue 1 : Nicolas Pépé.

Les intérêts de Nicolas Pépé gérés par un proche du PSG

D’après FM , les services de Nicolas Pépé auraient été proposés au Paris Saint-Germain, qui resterait attentif à la situation de l’attaquant ivoirien. Sur Twitter , le journaliste Romain Molina a précisé que Luis Ferrer gérait désormais la carrière du joueur d’Arsenal, un nom bien connu au PSG. Le Portugais aurait oeuvré en coulisses dans le dossier Mbappé et reste proche d’Antero Henrique, qui devrait jouer un rôle important dans la capitale cet été afin d’aider le club à dégraisser son effectif.