Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos à l'origine d'un coup improbable avec Nicolas Pépé ?

Publié le 27 mai 2022 à 14h15 par La rédaction

A la recherche d’un remplaçant à Angel Di Maria, le PSG sillonne le marché des transferts. Si la piste Dembélé semble écartée, Nicolas Pépé pourrait être l’heureux élu, lui qui aurait été proposé au club de la capitale.

L’arrivée de Luis Campos au PSG n’a pas encore été officialisée que le directeur sportif portugais est déjà au travail. Ce jeudi, Le Parisien révélait que l’ancien dirigeant du LOSC avait tiré un trait sur la piste Dembélé. Un choix fort alors que l’international français sera en fin de contrat dans un mois. Mais pour remplacer Angel Di Maria, Luis Campos aurait une idée originale en tête…

Nicolas Pépé proposé au PSG

D’après les informations de Foot Mercato , Nicolas Pépé, l’ailier d’Arsenal, aurait été proposé au PSG. Depuis son départ du LOSC, l’international ivoirien galère en Angleterre. Pépé ne s’est pas imposé et doit se cantonner à un rôle de remplaçant. Cependant, Luis Campos n’a pas oublié ses années lilloises et serait sensible à sa situation. Reste à savoir si le Portugais sera tenté de le faire venir au PSG…