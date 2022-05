Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… L’agent d’Ousmane Dembélé sort du silence !

Publié le 27 mai 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Au cœur des rumeurs pour son avenir, Ousmane Dembélé est très attendu alors que son bail approche du terme. Le FC Barcelone souhaite parvenir à un accord avec son joueur tandis que le PSG est favori pour l’accueillir selon la presse espagnole. Ce vendredi, l’agent Moussa Sissoko a clarifié la situation.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé sera bientôt libre, de quoi susciter des convoitises sur le marché des transferts. Depuis plusieurs mois, le PSG surveille la situation de l’international français et est même passé à l’action par l’intermédiaire de Nasser Al-Khelaïfi, en discussion avec Moussa Sissoko, agent du Français. Mais avec la future arrivée de Luis Campos, le PSG pourrait faire une croix sur Ousmane Dembélé d’après Le Parisien , tandis qu’en Catalogne, on s’impatiente. Joan Laporta veut conserver son joueur et attend une réponse imminente de ce dernier, qui tarde à sortir du silence. Ce vendredi, Moussa Sissoko a fait le point sur ce dossier en lançant un message aux médias espagnols.

« Nous n'allons pas entrer dans des spéculations sans fin »

« L'avenir d'Ousmane Dembélé reste ouvert et nous n'allons pas entrer dans des spéculations sans fin. Nous sommes et avons toujours été très respectueux envers tous les clubs et nous continuerons de la même manière tant que le processus se poursuivra. Quand le moment sera venu de prendre une décision, Ousmane réfléchira à la meilleure option pour son avenir », explique l’agent d’Ousmane Dembélé dans des propos relayés par Sport .