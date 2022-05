Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut régler la succession de Dembélé !

Publié le 27 mai 2022 à 9h00 par Bernard Colas mis à jour le 27 mai 2022 à 9h06

Alors que le départ d’Ousmane Dembélé semble inéluctable, le FC Barcelone veut être fixé dans les prochains jours au plus tard afin de régler la question de sa succession. L’attaquant de Leeds Raphinha est la priorité du club présidé par Joan Laporta.

Engagé avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, Ousmane Dembélé se fait attendre pour son avenir. Malgré la reprise des discussions entre son entourage et le club culé, l’attaquant français n’a pas encore révélé son choix comme l’indiquait ce jeudi Mundo Deportivo , en réponse aux précédentes révélations du quotidien AS. L’avenir d’Ousmane Dembélé est plus que jamais incertain puisque Le Parisien a pour sa part indiqué que Luis Campos, futur conseiller sportif du PSG, ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine alors que le club de la capitale partait favori dans ce dossier. Mais quoi qu’il en soit, le Barça attend désormais une réponse de la part de son joueur.

Dembélé, Raphinha… Le Barça veut une réponse

Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone est préoccupé par le cas Dembélé. Joan Laporta et Xavi ont coché le nom de Raphinha pour remplacer le Français, et il n’y a de la place que pour l’un de ces deux joueurs, sur le plan sportif mais surtout financier alors que le club culé doit gérer sa masse salariale. Ainsi, seul un départ d’Ousmane Dembélé amènera le Barça à passer à l’action pour l’attaquant de Leeds. Joan Laporta veut donc savoir dès que possible si l’international français accepte sa dernière offre ou non afin de se positionner rapidement sur Raphinha. Une ultime réunion pourrait se tenir ce vendredi, permettant aux Blaugrana d’être enfin fixés sur ce dossier épineux.