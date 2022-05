Mercato - Barcelone : La succession d’Ousmane Dembélé fixée à 50M€ ?

Foot - Mercato - Barcelone

Bien que le FC Barcelone espérerait toujours pouvoir obtenir l’aval d’Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, le Barça travaillerait auprès de Leeds pour le transfert de Raphinha, successeur désigné de Dembélé. La première offre du club culé aurait été repoussée et le club anglais réclamerait 50M€.

Alors que l’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours aussi flou, une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain ou un départ libre au PSG, au Bayern Munich ou encore à Chelsea, le FC Barcelone travaillerait en parallèle sur l’éventuelle succession de l’ailier du Barça . Et pour ce faire, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta aurait arrêté son choix sur Raphinha. Représenté par Deco, ancien du FC Barcelone, l’international brésilien de Leeds âgé de 25 ans cultiverait le désir de se lancer un nouveau challenge et serait particulièrement emballé par un transfert au FC Barcelone. Selon Sky Sports , le Barça serait même « le rêve » de Raphinha pour qui Leeds United, qui s’est sauvé de la relégation en Championship lors de la dernière journée de Premier League dimanche dernier, réclamerait une jolie somme.

En effet, bien que Sky Sports ait fait savoir dans la journée de mercredi qu’une offre de transfert du FC Barcelone allait être transmise à Leeds United dans les prochains jours, les dirigeants du club anglais auraient d’ores et déjà donné une première réponse au Barça . En effet, selon Pedro Almeida, la première offensive du FC Barcelone aurait été repoussée par Leeds qui réclamerait une offre avoisinant les 50M€ afin de concrètement entamer les discussions avec le FC Barcelone pour le transfert de Raphinha selon le journaliste portugais comme il l’a fait savoir sur son compte Twitter ce jeudi soir.

Leeds United refuses first offer of Barcelona for #Raphinha, the English club only accepts to negotiate the Brazilian player for offers around 50M€. Let's see what happen. ❌️🇧🇷 #Barcelona https://t.co/TggskGOvuo