Mercato - PSG : Une énorme bataille attend Campos pour Frenkie De Jong !

Publié le 26 mai 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Souhaitant renforcer son milieu de terrain cet été, le PSG suivrait avec attention la situation de Frenkie De Jong, dont le FC Barcelone pourrait se séparer afin de récupérer des fonds. Cependant, la concurrence serait plutôt rude sur le dossier puisque le Bayern Munich et Manchester United seraient également intéressés. De son côté, le joueur de 25 ans pourrait reconsidérer son avenir en Catalogne.

Pour cet été, le PSG aimerait accueillir trois nouveaux milieux de terrain afin de renforcer ce secteur de jeu et épauler Marco Verratti. Dans cette optique, la direction parisienne aurait quelques noms en tête comme Sergej Milinkovic-Savic, Aurélien Tchouaméni ou encore Frenkie De Jong. Ce dernier - pourtant en fin de contrat en juin 2026 - pourrait bien être vendu par le FC Barcelone cet été. Le club catalan serait à la recherche de fonds pour se rétablir d’une situation économique délicate et un transfert du Néerlandais pourrait l’aider puisqu’il dispose d’une bonne cote sur le marché des transferts. Cependant, le dossier ne serait pas simple pour le PSG étant donné la concurrence du Bayern Munich et de Manchester United. D’ailleurs, le club de Premier League voudrait être fixé très prochainement concernant une éventuelle venue de Frenkie De Jong cet été.

Manchester United est l’équipe la plus intéressée par Frenkie De Jong, mais...

Selon les informations de SPORT , Manchester United serait l’équipe la plus intéressée par Frenkie de Jong et aurait déjà contacté le joueur. Les Red Devils auraient d’ailleurs clairement fait savoir au Néerlandais qu’il serait l’un des piliers du nouveau projet d’Erik ten Hag - son ancien entraîneur à l’Ajax Amsterdam - s’il venait à signer en Premier League. Toutefois, le club mancunien ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine et ce facteur serait d’une plutôt grande importance aux yeux de Frenkie De Jong. De ce fait, Manchester United attend de connaître la réponse définitive du Néerlandais afin de commencer à définir son nouveau projet. Si Frenkie De Jong écarte la proposition du club mancunien, les Red Devils vont se rabattre sur un autre joueur pour renforcer leur entrejeu. De son côté, le milieu de terrain blaugrana aurait déjà pris une grande décision pour son avenir.

L’avenir du Néerlandais est entre ses mains

En effet, toujours d’après les informations de SPORT , Frenkie De Jong aurait conscience de l’intérêt que le Bayern Munich et le PSG lui portent. Néanmoins, l’international Oranje ne devrait quitter le FC Barcelone que si celui-ci ne le pousse à le faire. De son côté, le Barça ne cacherait pas qu’un transfert de Frenkie De Jong ne serait pas de refus pour renflouer ses caisses. Toutefois, le club catalan ne voudrait que de l’argent pour le Néerlandais. La direction blaugrana ne compterait pas l’échanger ou l’inclure dans une autre opération pour faire baisser le prix d’un joueur. Joan Laporta réclamerait d’ailleurs un montant plutôt élevé pour Frenkie De Jong et seul Manchester United serait en mesure de s’en rapprocher pour le moment. Le milieu de 25 ans, lui, voudrait rester au FC Barcelone mais aurait quelques doutes concernant le projet sportif au vu de la situation économique du club. De plus, l’ancien de l’Ajax Amsterdam serait attentif à la concurrence à son poste. Ce dernier pourrait donc se résoudre à faire ses valises cet été pour s’intégrer dans un nouvel effectif la saison prochaine. Tout serait entre les mains de Frenkie De Jong. À suivre...